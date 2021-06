Wereldkampioen Vialle is de sterkste in GP van Rusland, Jago Geerts opent als 12e

In het Russische Orylonok was Vialle de sterkste in beide reeksen. Hij haalde het voor de Spanjaard Ruben Hernandez (Honda) en de Fransman Mathys Boisrame (Kawasaki).

Jago Geerts was vooraf nog twijfelachtig omwille van een knieblessure, maar kwam uiteindelijk toch aan de start. Hij zou uiteindelijk als 12e eindigen (17e in reeks 1 en 6e in reeks 2).

De GP van Rusland is de eerste van 19 wedstrijden in het wereldkampioenschap. De volgende wedstrijd gaat over 10 dagen door in Matterley Basin in Groot-Brittannië.