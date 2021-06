Nadal: "Mijn kansen om Roland Garros te winnen zijn niet oneindig"

Alleen Robin Söderling (in 2009) en Novak Djokovic (in 2015) waren er al in geslaagd om Rafael Nadal te verslaan op Roland Garros. Gisteren deed Djokovic dat huzarenstukje nog eens over in een razend spannende halve finale in Parijs.

"Na 13 keer het toernooi te winnen, doet het iets minder pijn", zei Nadal. "Maar ik weet dat mijn kansen om Roland Garros nog eens te winnen niet oneindig zijn en dat dit een belangrijke kans was. Maar het is nu zo, ik ga er geen groot drama van maken."

"Ook al is Roland Garros heel belangrijk voor mij, weet ik ook wel dat ik geen 15 of 16 keer de eindzege zal pakken. Ik heb al 13 titels in Parijs, wat al waanzinnig is. En volgend jaar kom ik gewoon terug om een nieuwe kans te wagen. Ik wil nog één keer zegevieren in Parijs en dat doel is niet vervuld."

"Het is een belangrijke nederlaag, maar maak er geen drama van. Ik ben uiteraard verdrietig: ik heb het belangrijkste toernooi van het seizoen verloren, maar het leven gaat voort. Het is maar een nederlaag."