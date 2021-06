Novak Djokovic verslaat Rafael Nadal op Roland Garros na grandioos duel

Nadal heeft 7 setpunten nodig, Djokovic is efficiënter

Voor vandaag leidde Novak Djokovic in de onderlinge duels met 29-28. De kans was dus groot dat we een nagelbijtende strijd zouden krijgen.

Nadal maakte een blitzstart en liep meteen 5-0 uit. Maar Djokovic kwam beter

in de wedstrijd en gaf zijn Spaanse rivaal de openingsset niet cadeau. Het 7e

setpunt was het goede voor Nadal: 3-6.



De spanning bleef ook in de 2e set aanhouden. Toen Djokovic kon uitserveren bij 5-3, maakte hij bij 30-30 een dubbele fout. De nummer 1 van de wereld moest tot 2 keer toe een breakpunt wegwerken. Bij zijn 1e setpunt was het wel bingo: 6-3.