Tweevoudig olympisch kampioen Drysdale stopt na missen 5e Spelen

Drysdale schoot een eerste keer raak in de skiff, een eenpersoonsboot, op de Spelen in Peking. Na zijn bronzen plak in 2008 kroonde hij zich tot olympisch kampioen op de Spelen van Londen in 2012 en Rio in 2016.

Maar de 42-jarige veteraan kon zich geen 5e keer plaatsen voor de Olympische Spelen. Jordan Perry ging met zijn ticket naar Tokio lopen, dus zet Drysdale een punt achter zijn carrière.

"Het sprookje van een 4e medaille op mijn 5e Spelen is niet uitgekomen", zegt de Nieuw-Zeelander. "Ik wou na Tokio afscheid nemen van de sport, maar dat is niet gelukt. Uiteraard is er ontgoocheling, maar als topsporter krijg je niets cadeau."