Officieel: België mag 2 skateboarders naar Olympische Spelen sturen

Lore Bruggeman "Ik ben heel blij om samen met Axel naar de Spelen te kunnen gaan. Vroeger had ik nooit gedacht aan deelname aan de Olympische Spelen, maar toen de kans er kwam, ben ik er volledig voor gegaan. In Tokio wil ik de beste versie van mezelf tonen."

Opvallend, Cruysberghs is een van slechts 3 Europeanen bij de 20 skateboarders in die discipline. "Mijn doel voor Tokio is om in de finale te skaten", zegt Cruysberghs.

World Skate maakte de 80 skateboarders bekend die in de disciplines park en street voor olympisch eremetaal zullen strijden. Cruysberghs en Bruggeman doen dat in street.

Na het WK skateboarden in Rome was het al duidelijk dat Lore Bruggeman en Axel Cruysberghs genoeg hadden gedaan om zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen, maar nu is het ook officieel.

"Bevestiging van het werk dat we al geleverd hebben"

Dat België twee skateboarders naar Tokio mag sturen is een enorme opsteker. "Onze topsportwerking staat nog in zijn kinderschoenen, maar dit is wel een bevestiging van het werk dat we al geleverd hebben", zegt technisch directeur Kevin Bronckaers.

"Maar het is niet enkel topsport, het heeft ook een positieve impact op skateboarden in België in het algemeen: denk maar aan meer clubs of meer skateparken. Dat het skateboarden op deze manier in de kijker komt, komt iedereen ten goede."

Cruysberghs en Bruggeman plaatsten zich als 18e en 16e. "Ik denk dat we al relatief dicht bij de wereldtop staan. We moeten wel kritisch blijven en kijken hoe we het gat kunnen dichten richting de top 8 of het podium."