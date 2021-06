Ook Axel Cruysberghs mag zich klaarstomen voor de Olympische Spelen

In de kwalificaties had Axel Cruysberghs 2 goeie runs neergezet en die lijn trok hij door in de halve finale. Met ook nog 3 goeie tricks legde hij beslag op de 17e plaats.

“Axel heeft consistent gepresteerd en de nodige punten verzameld om zijn positie op de wereldranking te verdedigen met het oog op kwalificatie voor de Spelen”, zegt technisch directeur Kevin Bronckaers.

“Op voorhand hadden we enkele runs en tricks in gedachten en hij is erin geslaagd om alles foutloos uit te voeren. Nu kunnen we de analyse maken en starten met de voorbereidingen richting Tokio.”

Op officiële bevestiging van een ticket is het wachten op een update van de wereldranking na het WK in Rome, maar Cruysberghs mag normaal gezien op twee oren slapen.