Matz Sels over onverhoopte selectie: "Na mijn blessure dacht ik eigenlijk niet meer aan het EK"

"Een paar dagen geleden kreeg ik telefoon van de keeperstrainer bij de Rode Duivels", vertelt Sels. "Met het nieuws dat Koen niet zou meegaan door een operatie. En dat ik me mocht opmaken voor het EK. Het is heel jammer voor Koen, maar voor mezelf was ik wel enorm gelukkig."

Beloning voor harde werk

Nochtans heeft Sels er een moeilijk seizoen opzitten. Hij liep in juli een zware achillespeesblessure op en miste quasi het volledige seizoen met Strasbourg. Pas begin april maakte Sels zijn rentree bij de Franse club. "Het was mijn eerste echt zware blessure", aldus Sels. "Ik wist op voorhand dat mijn seizoen er zo goed als op zou zitten."

"Maar ik heb hard gewerkt om terug te keren. Of ik tijdens mijn revalidatie nog met het EK in mijn achterhoofd zat? Na mijn blessure dacht ik er eigenlijk niet aan, neen. Ik wou gewoon opnieuw pijnvrij kunnen voetballen. En dat is gelukt."



"Deze selectie is, ook al komt het door omstandigheden, een beloning voor mijn harde werk de voorbije maanden. Ik ga de komende weken alles blijven geven op training om 100% klaar te zijn. Normaal ben ik de nummer 3, maar je weet nooit wat er gebeurt..."