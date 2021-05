Zonneveld over snelle comeback Dumoulin: "Hij wil opnieuw de renner van 2016 worden"

"Hij was niet bang om in te beeld te komen en zocht nadrukkelijk contact met iedereen langs de kant van de weg. Daar zag je dat een groot deel van Dumoulin opnieuw met de koers te maken wilde hebben."

Tijdens de Amstel Gold Race zagen we hem voor het eerst terug. Tom Dumoulin, als toerist langs de weg, toekijkend naar zijn collega's. "Maar dat gastoptreden was veelzeggend", aldus landgenoot Thijs Zonneveld. "Het liet zien dat Dumoulin uit zijn schulp kroop."

Het stuitte Dumoulin tegen de borst dat hij in een nog nauwer corset dan in 2017 en 2018 zou moeten leven.

Vroeger dan verwacht. Want het is amper 4 maanden geleden dat Dumoulin zijn carrière on hold zette wegens de te grote prestatiedruk. Wat is er dan veranderd? Zonneveld: "Dumoulin heeft de voorbije maanden vooral nagedacht over de manier waarop hij opnieuw wielrenner wil zijn."

"Dat dat niet als ronderenner zou zijn, was vanaf het begin duidelijk. Want daar lagen de verwachtingen bij het brede publiek: dat Dumoulin grote rondes zou winnen, en dan vooral de Tour."

"De voorbije jaren is hij evenwel steeds meer gaan beseffen dat het niveau hoger is geworden. En dat hij, om te kunnen winnen, in een nog nauwer corset zou moeten leven dan in 2017 en 2018. Dat stuitte hem tegen de borst."