Bornauw krijgt nieuwe coach bij Keulen in degradatiestrijd

FC Köln kon maar 2 punten sprokkelen in zijn laatste 8 duels. Op zes speeldagen van het einde staat de traditieclub met 23 punten op de 17e en voorlaatste plaats in de Bundesliga. Het verschil met de veilige vijftiende plaats bedraagt wel nog maar 3 punten.

De 51-jarige Gisdol, ex-trainer van Hamburg, stond sinds november 2019 aan het roer bij Keulen en wist vorig seizoen de club ternauwernood voor degradatie te behoeden.

Keulen-manager Horst Heldt verklaart de ingreep: "We hebben nog 6 duels om het behoud te verzekeren. We hebben resultaten nodig en dat lukte de voorbije weken niet. Met een coachwissel willen we het team een nieuwe impuls geven in deze beslissende periode."

Duitse media noemen Friedhelm Funkel als opvolger. ie 67-jarige Duitser werd in januari bij Fortuna Düsseldorf bedankt voor bewezen diensten.