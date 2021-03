Vingegaard troeft Vansevenant en Hermans opnieuw af in Coppi e Bartali

De Deen Jonas Vingegaard heeft zijn statuut van leider in de Coppi e Bartali kracht bijgezet. De jonge renner van Jumbo-Visma was na een pittige rit in dwergstaat San Marino de beste van een uitgedunde groep. Mauri Vansevenant eindigde 5e, Ben Hermans 7e. Vignegaard begint dus nog wat steviger in de leiderstrui aan de slotrit morgen.