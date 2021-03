Israel Start-Up Nation wint de ploegentijdrit in Coppi e Bartali met één seconde

De Israëlische WorldTour-formatie rekent in Italië op hardrijders als Alex Dowsett, Matthias Brändle en Alessandro De Marchi.

Zij plaatsten de snelste tijd op de tabellen en verschaffen kopman Ben Hermans zo een uitstekende uitgangspositie voor de bergritten van de komende dagen.

Astana-Premier Tech greep net naast een eerste seizoenszege. De Kazachen finishten op amper 1 seconde.

Ook Deceuninck-Quick Step deed het voortreffelijk. Met z'n vijven eindigden ze op 2 tellen van de dagwinnaars.

De troostprijs is voor Mark Cavendish, die de nieuwe leider is. In de stand is Ben Hermans 3e op 2 seconden, Mauri Vansevenant is 14e op 4 seconden.