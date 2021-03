Duitse club wil Dedryck Boyata niet bij de Rode Duivels

Dedryck Boyata was vanmiddag een van de spelers die bondscoach Roberto Martinez geselecteerd heeft voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Wales (24 maart in Leuven), Tsjechië (27 maart in Praag) en Wit-Rusland (30 maart in Leuven).

Hertha Berlijn reageert verbaasd. De verdediger zal "vanwege zijn recente blessure echter in Berlijn blijven", verzekert de club uit de Duitse hoofdstad.

"We staan in contact met de Belgische voetbalbond en hebben hen meegedeeld dat we Dedryck niet willen afstaan, aangezien hij nog niet aan een groepstraining heeft deelgenomen."



Boyata is aanvoerder in Berlijn. De Belgische international herstelt van een voetblessure.