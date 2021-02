Boze supporters roeren zich aan stadionpoorten Moeskroen

Met drie nederlagen op rij ziet Moeskroen het licht van de rode lantaarn weer schijnen. Waasland-Beveren heeft slechts één puntje minder dan de Henegouwers. Het laatste woord is dan ook nog niet gezegd in de degradatiestrijd.

De nederlaag in de degradatiekraker tegen Cercle Brugge deed ook de twijfels bij de supporters toenemen. Enkele fans gingen verhaal halen aan Le Cannonier. Onder anderen Fabrice Olinga sprak de supporters toe.

Ook bij de spelers groeit het besef dat de situatie moeilijk wordt, zeker met nog matchen tegen onder meer Club Brugge, Antwerp, KV Oostende en Standard op het programma.

"Dit was misschien wel de belangrijkste match van het seizoen", zei Christophe Lepoint. "We konden 6 punten voorsprong nemen op Cercle Brugge, maar dat doen we niet."

"Nu zitten we in een slechte situatie, maar er zijn nog 7 matchen waarin veel punten te verdienen zijn. We zullen ervoor vechten tot het einde."