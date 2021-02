Cercle geeft rode lantaarn uit handen met belangrijke zege op Moeskroen

Lepoint (Moeskroen): "De eerste helft speelden we te veel de lange bal, de tweede helft begonnen we pas echt te voetballen. Cercle bracht weinig op de mat, maar via de counter maken ze de 0-2 en beslissen ze de wedstrijd."

"Het was misschien de belangrijkste match van het seizoen. We kunnen 6 punten voorkomen op Cercle, dat doen we niet. Nu zitten we in een slechte situatie, maar er zijn nog 7 matchen waarin veel punten te verdienen zijn. We zullen ervoor vechten tot op het einde."