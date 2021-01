Will Still debuteert met nederlaag: "Het ene probleem komt na het andere"

"We zitten in een moeilijke situatie, waarbij zulke zaken gebeuren. Dat moet er zo snel mogelijk uit."

"We begonnen goed, maar dat heeft nu geen belang meer. We maakten individuele fouten en werden 2 keer koud gepakt op een tegenaanval."

"Dit is een verdiende nederlaag", was Will Still eerlijk na zijn debuutmatch op het hoogste niveau.

Ook de doelpuntenmachine die Beerschot een tijdje was, is tot stilstand gekomen. "Zeker, maar het ene probleem komt na het andere. We slikken te veel tegengoals. Een accumulatie van kleine dingen maakt een groot probleem."

"We moeten onze verantwoordelijkheid nemen en we moeten ervoor zorgen dat we zo snel mogelijk naar boven kunnen kijken. We blijven gaan en doen ons best, maar het moet wel beter dan deze match."