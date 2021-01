Beerschot verliest 1e match zonder Losada, Eupen maakt vroege 0-1 snel goed

Eupen-Beerschot in een notendop:

Vlak voor rust krijgt Sanusi een uitstekende kans op de gelijkmaker, maar het feestje gaat niet door. Eupen kan zo met een voorsprong de rust in en diept die na de pauze zelfs nog verder uit.

Droomstart voor Still kent geen vervolg

Het tijdperk Will Still kon onmogelijk beter beginnen voor Beerschot. Na 2 minuten belandde een mislukt schot van Halaimia zomaar voor de voeten van Noubissi, die er zonder verpinken 0-1 van maakte.

Lang konden de bezoekers die voorsprong niet vasthouden, want nauwelijks enkele minuten later had de onvermijdelijke Prevljak de gelijkmaker al tegen de touwen getrapt. Vanuit de rebound liet de Bosniër Vanhamel geen kans.

Even later had de thuisploeg eigenlijk altijd opnieuw moeten scoren, maar eerst en Ngoy en dan opnieuw Prevljak kwamen niet tot scoren.

De troepen van Still toonden wel goede wil, maar konden weinig uitgespeelde aanvallen op de mat brengen. “Zilveren schoen” Holzhauzer zwierf nagenoeg onzichtbaar over het veld.