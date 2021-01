Lefevere: "Matxin scoutte Pogacar en co met ons geld en nam ze mee naar UAE"

In onze sporttalkshow De Tribune kreeg Patrick Lefevere de vraag toegeworpen welk team zich het best versterkt heeft. Lang hoefde de manager van Deceuninck-Quick Step niet na te denken: "Wij, want wij hebben al onze winnaars kunnen bijhouden."

"Bij Israel Start-Up Nation heb ik mijn bedenkingen, want die ploeg is naar mijn gevoel te veel bij elkaar gekocht, zonder langetermijnvisie. UAE is natuurlijk sterk op papier, maar voor hen is het makkelijk: Mauro Gianetti hoeft maar naar de sjeik te bellen en het geld ligt er."

Lefevere schrijft het succes van UAE voor een groot deel toe aan ploegleider Joxean Matxin, die enkele jaren geleden nog talentscout was bij Deceuninck-Quick Step. "2 jaar geleden, op het WK in Bergen, kwam hij naar mij met de vraag om ploegleider te worden. Gianetti zette mij nog eens extra onder druk."

"Uiteindelijk heb ik gezegd: "We hebben enorm veel aan je verdiend, ik verscheur je contract." Alleen ben ik 1 ding vergeten. Ik had moeten zeggen dat hij van de coureurs die hij met ons geld gescout had, af moest blijven."

"Daar zaten onder meer Pogacar bij, de voormalige wereldkampioen tijdrijden (bij de beloften, Mikkel Bjerg) en nog vele anderen. Ik kon die misschien niet allemaal betalen, maar het gaat over het principe."