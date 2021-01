Lefevere: "Jakobsen wint een koers in 2021. Onthoud mijn woorden!"

"Fabio is blij dat hij in de groep is. Praten en eten lukt nog niet zo goed, maar hij staat heel positief in het leven. Alleen voel je de boosheid wel groeien. Daar moeten we hem voor behoeden."

"Voor eind juni zal hij wel geen tanden krijgen. Al lachend zeggen we wel eens: "Het zal moeilijk voor je worden, want je kunt niet meer op je tanden bijten." Een beetje galgenhumor, wat hij goed kan hebben."

"Hij gaat in 2021 een koers winnen. Onthoud mijn woorden", orakelt Lefevere. "Het is ongelooflijk hoe positief die jongen erin staat. Hij heeft geen tanden meer en heeft al tal van operaties achter de rug, maar hij zit wel al op de fiets en Remco (Evenepoel) niet."

Fabio Jakobsen behaalde al 18 overwinningen voor Deceuninck-Quick Step, maar hij is na zijn zware crash in de Ronde van Polen bezig aan een lange weg terug. Toch is Patrick Lefevere optimistisch gestemd, net als Jakobsen zelf.

"Als Cavendish niet presteert is het zijn schuld, gaat het goed is het mijn verdienste"

Met Mark Cavendish haalde Deceuninck-Quick Step ook iemand binnen die in het verleden een garantie op sprintzeges was. Alleen ligt dat verleden al ver achter ons.

"Eigenlijk was er geen geld meer voor hem. Als ik over mijn budget was gegaan, was mijn dossier niet goedgekeurd door de UCI", vertelt Lefevere. "Maar hij vroeg of hij zelf eens mocht rondbellen en tot mijn verrassing is hij met een sponsor afgekomen, die wel niet zichtbaar zal zijn op onze shirts. Het gaat om peanuts, maar hij was wel gered."

"Het blijft sowieso Mark Cavendish, iemand die heel populair is op de sociale media en die dus sowieso publicitaire waarde meepakt."

"Een paar jaar geleden heeft hij mijn hart gestolen. Ik heb de reputatie een harde mens te zijn, maar dit jaar heb ik toch meer renners dan gewoon getekend, omdat de situatie in het peloton zo slecht was."

"Wat heb ik met Cavendish trouwens te verliezen? Iedereen vindt het prachtig dat we hem terughalen. Als hij niet presteert, is het zijn schuld; als het goed gaat, is het mijn verdienste", lacht Lefevere.