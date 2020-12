De Coninck: "Antwerp is Beiranvand kwijt na de woorden van Ivan Leko"

"Leko wou voor Butez kiezen"

"We hebben twee eerste doelmannen. Een was heel goed. De andere kan misschien top zijn, maar hij was niet top", zei Ivan Leko na de match. Met die uitspraak dreigt Leko zijn eigen keepersprobleem te creëren.

Daar heeft hij ervaring mee, want in zijn eerste seizoen als hoofdcoach van Club Brugge versleet hij 5 doelmannen. Al moet gezegd dat hij toen wel kampioen werd met Club. "Ik heb mijn licht eens opgestoken en ik heb de indruk dat de keuze voor Beiranvand een geforceerde keuze was", vertelde Wim De Coninck.

"Dat het een keuze was die niet van Leko kwam en dat het ook niet de keuze van zijn hart was. Leko wou voor Butez kiezen, maar andere zaken hebben meegespeeld."

Hoewel Leko de fout bij zichzelf legde, was voor een goede verstaander te horen dat hij ook naar anderen verwees. "We hebben gegokt", zei Leko.

Wie bedoelde hij dan? "Het management waarschijnlijk. Beiranvand is gehaald om te spelen en hoogstwaarschijnlijk heeft Luciano D'Onofrio zijn invloed gebruikt."

"Jean Butez - die het bij Moeskroen uitmuntend deed, maar bij Antwerp minder werk krijgt - wordt een beetje verweten dat hij het niet slecht doet, maar ook nog geen punten heeft gewonnen voor de ploeg. En dan ging hij tegen Genk ook in de fout bij het uitvoetballen."

"Beiranvand deed het behoorlijk tot goed tegen Tottenham en waarschijnlijk ook op training. Dan krijgt je dit soort situatie met gelijkwaardige keepers."