Bazig Club Brugge drukt Antwerp met neus op de feiten en is weer leider

Ivan Leko (coach Antwerp): "Dankzij ons werd het vandaag geen wedstrijd. Met de kwaliteit, de grinta, de motivatie en de twee extra dagen rust die Club had, hebben ze dit cadeau van ons in ontvangst genomen. Deze overwinning is volledig verdiend en dat is moeilijk en pijnlijk, want we wilden in een topper laten zien waartoe we in staat waren."

"Ik heb de beelden van het eerste doelpunt nog niet gezien, maar ik heb het gevoel dat het ligt aan het feit dat je als vrije back centraal moet gaan bijsluiten, daar waar het gevaar ligt. Dat is de basis van de basis en daarvoor zou je geen coach nodig moeten hebben. Bij de rode kaart maken we de fout dat we niet klaar waren voor de doeltrap. Als je dan niet klaar staat, moet je geen fouten maken en niet uitgesloten worden."

Faris Haroun (Antwerp): "Je werkt naar deze wedstrijd toe en probeert vooral te recupereren van de wedstrijd op donderdag. Dan zeg je dat je goed moet beginnen en na een minuut staan we al achter omdat we achterin niet alert zijn. Je trapt dan tegen de paal en daarna pak je nog een rode kaart, die de wedstrijd nóg moeilijker maakt. Het was misschien een reflex, maar Jérémy (Gélin, red) weet welke fout hij heeft gemaakt. We mogen ook niet met de vinger naar elkaar wijzen. We winnen en verliezen samen."

"We moeten de Europese wedstrijden ook niet als excuus inroepen, maar we moeten wel vier zondagen op rij om half twee aan de bak, terwijl er geen supporters zijn. Club speelde dinsdag en wij moeten nog geen drie dagen na ons EL-duel alweer spelen. Maar dat weten we, we zijn een grote club in wording in die kleine details gaan niet in ons voordeel spelen. We wilden Europees overwinteren en wisten dat dat krachten zou kosten. Nu moeten we vanaf woensdag opnieuw punten pakken."