Dedryck Boyata: "Er wacht Dodi Lukebakio een grote toekomst"

Dedryck Boyata komt bij de Rode Duivels voor het eerste Dodi Lukebakio tegen, zijn ploegmaat bij Hertha Berlijn. Lukebakio is een van de vijf nieuwkomers in de kern van bondscoach Roberto Martinez.

"Dit is een heel belangrijk moment voor hem", weet Boyata. "Dodi is erbij dankzij zijn goeie prestaties vorig jaar en tijdens dit seizoensbegin. Een eerste selectie is een heel belangrijk moment. Ik heb hem als eerste gefeliciteerd, en hem zelfs op de hoogte gebracht van zijn selectie, want hij wist het nog niet."

Boyata twijfelt niet aan de snelle integratie van zijn ploegmaat in de Duitse Bundesliga. "Hij leert snel en is altijd op zijn gemak. Hij kan observeren wat de andere spelers doen en wat hij zelf nog mist."

En Boyata spaart zijn lof ook niet voor Lukebakio. "Hij is een getalenteerde speler met veel kwaliteiten. Er wacht hem een grote toekomst, als hij zijn progressie kan doortrekken. Dan kan niemand hem stoppen. Hij begint zijn eigen spel steeds beter te begrijpen. Op vlak van spelintelligentie heeft hij veel aan maturiteit gewonnen."