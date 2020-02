Luke Rowe verlengt contract bij Team Ineos met vier jaar

Luke Rowe zit al sinds 2012 bij de ploeg van Dave Brailsford. Rowe was een belangrijke schakel in de Tour-ploeg die Chris Froome (2015, 2016 en 2017), Geraint Thomas (2018) en Egan Bernal (2019) mee naar de overwinning in Frankrijk hielp.



"Ik ben bij deze ploeg vanaf het prille begin en heb hier mijn eerste stappen gezet als prof", vertelde een tevreden Rowe in een mededeling van het team.

"Ik kijk erg uit naar dit nieuwe hoofdstuk bij Ineos, dit is het beste team ter wereld als je kijkt naar hoe ze omgaan met hun renners. Dat was voor mij doorslaggevend bij de beslissing."