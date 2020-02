Tour-ritwinnaar Juan Miguel Mercado wordt in verband gebracht met 16 diefstallen

Toen Juan Miguel Mercado in 2001 vijfde eindigde in de Vuelta en de bergrit op Lagos de Covadonga won, leek Spanje een beloftevolle ronderenner rijker te zijn.

Mercado ruilde in 2004 iBanesto voor Quick-Step en won in datzelfde jaar een overgangsrit in de Tour. Maar de hoge verwachtingen kon de Spaanse berggeit nooit waarmaken.

In 2006 mocht Mercado wel nog eens juichen in de Tour, toen hij de sterkste vluchter was in Pau. Een jaar later zette Mercado op zijn 29e een punt achter zijn carrière.





De oud-renner kwam daarna op het slechte pad terecht en beleeft nu volgens Spaanse media "een van de zwaarste etappes uit zijn leven." Mercado zou vandaag ondervraagd worden in Operatie Zaletasuna, die 16 diefstallen onderzoekt in de buurt van Granada.

"Een bende pleegde diefstallen in winkels waarvan ze de deuren forceerden. Alles samen verzamelden ze een buit van 120.000 euro", melden lokale media uit Granada "Drie personen werden aangehouden op basis van camerabeelden. Mercado is de 4e persoon die ondervraagd wordt."