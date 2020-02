Pech voor Charleroi: Bruno mist rest van het seizoen met gescheurde kruisbanden

Het onheil overviel Massimo Bruno zaterdag tijdens een training, een dag voor de competitiewedstrijd bij Antwerp (1-1). Maandag onderging Bruno bijkomende onderzoeken in Antwerpen bij dokter Declercq. Bruno zal in de loop van volgende week geopereerd worden.

De 26-jarige Bruno was bij Charleroi aan een goed seizoen bezig. Hij kwam dit seizoen tot vier goals en zes assists in 25 competitieduels. Voor Charleroi is zijn uitvallen een streep door de rekening. De club staat momenteel op een derde plaats en is vrijwel zeker van deelname aan PO I.