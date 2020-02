Doull is de snelste vluchter in de Provence, Quintana is de eindwinnaar

Op weg naar Aix-en-Provence werd er stevig gebikkeld om in de vlucht van de dag te geraken en een groepje met Deceuninck-Quick Step-debutant Ian Garrison en Owain Doull (Ineos) was op de juiste trein gesprongen.

Het uitgedunde peloton deed er in de slotfase alles aan om hen in te rekenen, maar de voorsprong van het kwartet was net groot genoeg.

In de sprint was Doull makkelijk de snelste. Hij schonk Ineos op die manier de eerste zege van het seizoen. De eindzege van Nairo Quintana kwam niet meer in gevaar.