O'Connor klimt naar zege in Bessèges, Cosnefroy heeft eindzege voor het grijpen

Een stevige kopgroep met namen als Ben O'Connor, Simon Clarke, José Gonçalves en landgenoten Dimitri Claeys en Lionel Taminiaux trok al vroeg ten aanval. In het peloton bleef onder impuls van AG2R en Arkea-Samsic het tempo hoog liggen waardoor de voorsprong nooit boven de 2 minuten ging.

Die kleine voorsprong zorgde er voor dat onder meer Michael Valgren en Edvald Boasson Hagen de sprong naar voren waagden. Op die manier kwam Team NTT met 4 renners in de kopgroep te zitten. Klimmer O'Connor kon zo zijn krachten sparen met het oog op de slotklim.

Aan de voet had de kopgroep nog een voorgift van goed 40 seconden en dat bleek ook voldoende. Na een afvallingsrace bleven in de slotkilometer enkel nog O'Connor en Clarke over.

O'Connor snelde even later weg van zijn landgenoot en stak zo de zege in de voorlaatste etappe op zak. In het klassement is de jonge Fransman Benoît Cosnefroy de nieuwe leider. Hij heeft met nog een slottijdrit van 10 kilometer voor de boeg de eindzege voor het grijpen.