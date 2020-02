Man.City moet het "enkele weken" zonder sterkhouder Sterling doen

Sterling liep de blessure afgelopen weekend op tijdens de competitiewedstrijd op bezoek bij Tottenham Hotspur (2-0 verlies). Bijkomend onderzoek bracht schade aan de hamstring van het linkerbeen aan het licht.

"We moeten zien hoe het evolueert, maar het gaat uiteraard over weken", zei Guardiola. "We moeten ook afwachten voor Madrid. Ik kan daar nu niet meer over vertellen."

De titel is zo goed als verloren voor City, het volgt al op 22 punten van leider Liverpool. In de Champions League kan alles nog. Kevin De Bruyne en co nemen het op 26 februari op tegen Real Madrid in de achtste finales.