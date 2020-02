Nederlands crosstalent ontslagen: "Ze reed op WK niet met materiaal van sponsor"

Teammanager: "Niet altijd even gemakkelijk om met Bakker samen te werken"

De Nederlandse Manon Bakker eindigde op het WK in Dübendorf nog 5e bij de beloften. Maar gisteren werd de samenwerking tussen de veldrijdster en haar team Experza CX Pro Team per direct beëindigd.

"Bakker reed op het WK niet met het materiaal van de sponsor", vertelt teammanager Christel Herremans over het ontslag. "Ze reed met andere wielen en tubes rond. Uitgerekend op de belangrijkste dag van het jaar. De sponsor was allesbehalve tevreden."

"Bakker had dat vooraf niet gevraagd of gezegd. Ook daarna heeft ze ons daar niks over gezegd. Als ze zou meerijden voor de plekken 10 tot en met 15, dan zou dat minder in de aandacht gekomen zijn. Maar Bakker was kandidaat wereldkampioene."

"Het is heel jammer dat het zo gelopen is. Ze is en blijft een goede renster. Maar daarom moet je je niet meer permitteren dan een ander. Een goede renster moet net het voorbeeld tonen."

"Het was trouwens niet de eerste keer dat er problemen waren. Het is niet altijd even gemakkelijk om met haar samen te werken."

"Ik denk dat iedere andere ploeg op dezelfde manier zou hebben gereageerd als wij. Als we het toegelaten hadden, doet iemand anders hetzelfde een week later. We moesten tonen dat dit "not done" was."

"Bakker heeft een heel goed seizoen achter de rug en heeft talent. Ze zal gemakkelijk een andere ploeg vinden."