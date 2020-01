WK veldrijden: wie zijn de (schaduw)favorieten in de jeugdcategorieën?

De grote namen bij de mannen en vrouwen elite kunnen we zonder talmen opsommen. Maar wie zijn de uitdagers van Thibau Nys bij de junioren? En wie moeten we in de gaten houden bij de andere jeugdcategorieën?

Junioren: vrouwen (zaterdag om 11u)

Voor het eerst in de veldritgeschiedenis staat een WK voor vrouwen junioren op het programma. Net als bij de andere vrouwencategorieën topt Nederland de favorietenlijst. De 17-jarige Shirin van Anrooij is op papier de topfavoriete. In Diegem leek de jonge Nederlandse al op weg naar een mooie ereplaats tussen de elite. Maar anderhalve ronde voor het einde rolden de tranen van haar wangen. Van Anrooij was lek gereden en in de materiaalzone gaf niemand haar een nieuwe fiets. Van Anrooij, vorige week 7e in Hoogerheide, zal vooral rekening houden met een ander toptalent: haar landgenote Puck Pieterse. Ze is de Europese kampioene en een acrobaat op de fiets. Van Belgische zijde is het uitkijken naar nationaal kampioene Julie De Wilde, die zonder druk van start gaat. De Wilde krijgt in Dübendorf het gezelschap van Julie Brouwers, Sterre Vervloet en Mirthe Van den Brande. Wist-je-datje: Met Lucia Bramati en Senne Knaven staan ook 2 rensters aan de start met wielergenen. Lucia is de dochter van Wereldbekerwinnaar Luca Bramati. Senne is de dochter van Parijs-Roubaix-winnaar Servais Knaven.

VIDEO: Van Anrooij barst in tranen uit in materiaalzone in Diegem

Junioren: mannen (zondag om 11u)

Bij de mannen junioren start Thibau Nys met de status van superfavoriet. Nys stak al 17 keer zijn armen in de lucht dit seizoen. In Hoogerheide hield pech hem van 7 op 7 in de Wereldbeker. Vorig jaar verbaasde Nys als eerstejaarsjunior al met de 4e plaats op het WK in Bogense. Met Witse Meeussen (2e) en Ryan Cortjens (3e) was België toen het sterkste blok. Maar tegen de Brit Ben Tulett was niemand opgewassen. Ook dit jaar mogen we een pak Belgische blauwhemden aan het front verwachten. Behalve Thibau Nys zijn er ook nog Lennert Belmans, Ward Huybs, Yorben Lauryssen, Jente Michels en Emiel Verstrynge. Buitenlandse concurrentie zal er komen van thuisrijder Dario Lillo, de Tsjech Jan Zatloukal, de Nederlanders Tibor del Grosso en Hugo Kars, de Fransen Rémi Lelandais en Ugo Ananie en het Duitse multitalent Marco Brenner. Wist-je-datje: Als Thibau Nys de wereldtitel verovert, doet hij bij de junioren straffer dan vader Sven, die "pas" in de beloftecategorie zijn eerste regenboogtrui veroverde.

Vorig jaar: Thibau Nys wordt 4e op zijn eerste WK

Beloften: vrouwen (zondag om 13u)

Bij de beloften leek de winnares al maanden van tevoren bekend: Ceylin del Carmen Alvarado. Maar 2 weken geleden besliste de Nederlandse veelwinnares om toch bij de elite te starten. Daardoor duwt Alvarado haar landgenote Inge van der Heijden in de favorietenrol. Van der Heijden is de titelverdedigster en verzamelde dit seizoen top 5-plaatsen bij de elite in Iowa, Koksijde, Zonhoven, Zolder en Diegem. Veel uitdagers zijn er niet voor Van der Heijden. De Française Marion Norbert-Riberolle komt alsmaar meer aan de oppervlakte, maar voelt zich meer in haar sas op een zwaarder parcours. Ook Anna Kay (GBr), Kata Blanka Vas (Hon), Katie Clouse (VS) en de Nederlandse vrouwen Manon Bakker en Anniek van Alphen staan hoog aangeschreven bij de beloftecategorie. De Belgische deelneemsters Marthe Truyen en Kiona Crabbé zullen normaal gezien een figurantenrol vertolken in Dübendorf.

Vorig jaar: Van der Heijden klopt favoriete Alvarado in Bogense

Beloften: mannen (zaterdag om 13u)

Bij de mannen beloften droomt heel crossminnend Zwitserland van een triomf van Kevin Kuhn. De Zwitser woont op 20 minuten van het WK-parcours en stak dit seizoen de eindzege in de Wereldbeker op zak. De Nederlander Ryan Kamp is zijn grootste rivaal. Maar hou ook rekening met de Britten Thomas Mein, Ben Turner en Ben Tulett, de Fransman Antoine Benoist, de Italiaan Jakob Dorigoni en een andere Zwitser Loris Rouiller. De grootste troeven bij de Belgen zijn Niels Vandeputte (2e op het BK), Timo Kielich en Belgisch kampioen Toon Vandebosch. Jelle Camps en Yentl Bekaert vervolledigen de selectie.