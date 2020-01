Igor De Camargo maakte de goal van het decennium voor Mönchengladbach

Bekijk de goal van De Camargo (na 55 seconden)

De Camargo: "Niet mijn mooiste goal, wel de belangrijkste"

Igor De Camargo voetbalde tussen 2010 en 2013 ongeveer 2,5 seizoenen voor Gladbach. Zijn hoogtepunt bij de Borussen beleefde de Braziliaanse Belg in mei 2011.

Mönchengladbach was toen verwikkeld in een degradatiestrijd en moest barrages afwerken tegen Bochum om in de Bundesliga te blijven.

In de heenwedstrijd deed De Camargo het Borussiapark ontploffen door in de 93e minuut de winnende 1-0 met de wreef binnen te volleyen. De terugmatch in Bochum eindigde op 1-1, waardoor het doelpunt van de huidige spits van KV Mechelen doorslaggevend was om in de hoogste afdeling te blijven.

Dat belangrijke doelpunt van De Camargo verkozen de Gladbach-fans nu tot het doelpunt van het decennium. "Het was niet het mooiste doelpunt uit mijn carrière, maar wel mijn belangrijkste. De ontlading was enorm", blikt De Camargo terug op die goal.