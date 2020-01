Kruisbandblessure betekent einde seizoen voor Wesley bij Aston Villa

De 23-jarige Wesley kwetste zich woensdag in het competitieduel tegen Burnley (1-2 winst). Nadat hij in de eerste helft met zijn vijfde competitietreffer de score had geopend, moest de Braziliaan halfweg de tweede periode worden gewisseld.

Hetzelfde lot onderging doelman Tom Heaton, die 5 minuten voor tijd geblesseerd naar de kant moest. Ook hij heeft een scheur in de kruisbanden opgelopen en speelt dit seizoen niet meer.

Vorige zomer betaalde Aston Villa een clubrecord van 25 miljoen euro om Wesley weg te halen uit Jan Breydel. In 22 wedstrijden voor de Villans maakte hij 6 goals en leverde 1 assist.