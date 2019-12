KV Oostende: "Wie zijn wij om Ingebrigtsen tegen te houden?"

"Ik wil wel benadrukken dat zijn beslissing niets te maken heeft met de sportieve of financiële situatie van de club. Kare heeft hier altijd zijn werk in alle vrijheid kunnen doen en is ook altijd correct betaald geweest. Hij vond gewoon dat hij deze nieuwe uitdaging moest aangaan. Vervolgens zaten we met hem rond de tafel en kwamen we tot een overeenkomst."

"Nieuwe coach kan zich tijdens winterstage inwerken"

Het nieuws lekte iets vroeger uit dan verwacht. "Omdat Kare nog niet heeft getekend bij APOEL, wilden we ook niet voorbarig communiceren", zegt Dierckens. "Er was een afspraak dat er pas zou worden gecommuniceerd als alles officieel in kannen en kruiken was."

"Maar blijkbaar moet een externe partij toch al hebben gepraat met de pers waardoor het nieuws tijdens de match al uitlekte. Dus konden we niet anders meer dan dit nieuws te brengen. Zo is er meteen ook duidelijkheid naar de supporters, sponsors en spelers toe. Het had weinig zin om iedereen nog enkele dagen in onzekerheid te laten."

KV Oostende moet nu onverwacht op zoek naar een vervanger. "Die kan zich dan tijdens de winterstage inwerken en zijn eigen accenten leggen. In Charleroi (5-0, red) was het een wanprestatie, maar tegen Anderlecht, Club Brugge en AA Gent toonden we dat er wel talent zit in deze groep. We moeten weer vertrouwen tanken om er na Nieuwjaar weer 'volle bak' in te vliegen."

Ook de gesprekken met potentiële investeerders lopen intussen verder. "Die gesprekken verlopen constructief en gaan de goede richting uit. Het is nog steeds mijn bedoeling om tegen uiterlijk midden januari met positief nieuws voor de dag te komen,” besluit de voorzitter.