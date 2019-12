Gary Neville over racisme in Engeland: "Zijn geen haar beter dan Bulgarije"

Chelsea-verdediger Antonio Rüdiger was het mikpunt van racistische uitlatingen in de match tegen Tottenham. Analist Gary Neville is verontwaardigd, maar trekt het probleem open.

"Wij staan op onze achterste poten als er iets soortgelijks gebeurt met onze spelers in Bulgarije, maar we hebben hier in Engeland zélf een racismeprobleem. De Premier League verstopt zich achter de voetbalbond, door de straffen aan hen over te laten. Maar de Premier League zou zelf moeten opstaan."

"We hebben net verkiezingen gehad in dit land, waarbij in de aanloop de grootste 2 partijen en hun leiders voortdurend ervan beschuldigd werden racisme te aanvaarden en zelfs te voeden. Als het in de hoogste organen van dit land al aanvaard wordt..."

"Je zou kunnen zeggen dat het hier over 1 persoon gaat, maar het probleem is veel groter. Er moet snel iets gebeuren. We moeten de spelers de mogelijkheid geven om van het veld te stappen en het entertainment te stoppen. Dat lijkt me de enige mogelijkheid."

"Ik ben zelf jaren geleden óók niet van het veld gestapt toen Ashley (Cole, mede-analist in de studio) werd beschimpt. Het lijkt nu alsof ik vanuit mijn ivoren toren maar wat roep. Maar zo beschaamd als ik ben dat ik toen niet van het veld ging, zo trots zou ik zijn als spelers dat nu wél doen. En we moeten stoppen met landen als Bulgarije en Spanje met de vinger te wijzen, want wij zijn geen haar beter."

Het betoog van Neville kreeg nog een wrange epiloog toen presentator David Jones onderlijnde dat hij verplicht was te melden dat dit de visie was van Gary Neville en niet van Sky Sports. "Ben je het er dan niet mee eens, Dave?", beet Neville hem geërgerd toe, waarna de presentator nog eens herhaalde dat het niet de visie van Sky Sports is.