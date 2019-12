Ajax-verdediger Daley Blind kampt met ontstoken hartspier

Blind zakte een tiental dagen geleden in de verloren Champions League-wedstrijd tegen Valencia zonder duidelijke aanleiding in elkaar.

De verdediger was even duizelig geweest, maar hervatte het duel na een behandeling. Sindsdien kwam hij niet meer in actie voor de Amsterdammers.

De afgelopen dagen is de 29-jarige Blind uitvoerig onderzocht, waarbij de ontstoken hartspier aan het licht gekomen is.

Gisteren is er preventief een "subcutane ICD" ingeplant, een apparaatje dat onder de huid aangebracht wordt.

Blind zal begin januari niet met Ajax op trainingskamp gaan. Hij blijft in Amsterdam aan zijn herstel werken.