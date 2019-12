Lotto-Soudal bindt Caleb Ewan en sprinttrein tot en met 2022 aan zich vast

Lelangue: "Ewan is misschien wel snelste renner van peloton"

Lotto-Soudal draait de benen momenteel warm op Mallorca. Tussen het trainen door zetten Caleb Ewan, Jasper De Buyst en Roger Kluge vandaag hun krabbel onder een vernieuwd contract. Het trio had een overeenkomst tot en met 2020 en dat werd nu verlengd tot en met 2022.

"Al na mijn eerste maanden bij de ploeg voelde ik dat het goed zat”, vertelt Caleb Ewan, die afgelopen seizoen Lotto-Soudal kwam versterken.

“Alles liep gesmeerd. Het team had vertrouwen in me en had geduld. Als de ploeg me een aanbod zou doen voor een langere termijn, wist ik dat ik zou toehappen. Het is uiteindelijk de beste manier om te bouwen aan een toekomst.”

De 25-jarige Ewan kraaide in zijn eerste seizoen voor Lotto-Soudal 10 keer victorie, waaronder 2 keer in de Giro en 3 keer in de Tour.

Algemeen manager John Lelangue is in de wolken door de contractverlengingen. "Caleb is een van de snelste renners van het peloton, misschien wel de snelste, en hij is nog jong", zegt Lelangue.



"Met Roger en Jasper heeft hij de komende 3 jaar bovendien de vaste mannen uit zijn sprinttrein bij zich. Alle 3 reden ze dit jaar Giro en Tour. We gaan met hen dezelfde weg op in 2020.”