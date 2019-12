Vreugde slaat om in razernij in Lyon: Depay bespuwd door eigen fans

In groep G was het nog bijzonder spannend. Lyon kon zich in eigen stadion tegen Leipzig geen nederlaag permiteren, maar stond na 33 minuten wel al 0-2 achter. De thuisploeg gaf de moed niet op en sleepte nog een broodnodig punt uit de brand in de tweede helft.

Memphis Depay was opnieuw heel belangrijk door in de 82e minuut de 2-2 te maken. Je zou denken: feest in Lyon en Depay de grote held. Maar dat was zonder enkele fans van de harde kern gerekend. Een "fan" sprong het veld op en toonde de spelers een vlag met een ezel en een niet mis te verstane boodschap op. "Marcelo, stap op."

Die boodschap was gericht aan verdediger Marcelo, die sinds enkele weken persona non grata is voor enkele fans nadat hij het aan de stok kreeg met een fan op de luchthaven van Lissabon na de match tegen Benfica.

De vlag had op Depay dezelfde invloed als een rode lap op een stier. De aanvoerder van Lyon vloog op de fan af en rukte het stof uit zijn handen. Wat daarna gebeurde was een schermutseling tussen verschillende fans en spelers (zie tweets).