Lotto-Soudal trekt klimgeweld aan met Steff Cras en Matthew Holmes

Voor Steff Cras (23) voelt de overstap naar Lotto-Soudal een beetje als thuiskomen. Hij reed al twee seizoenen bij de Lotto-beloften vooraleer hij zijn profdebuut maakte bij Katjoesja-Alpecin. Afgelopen seizoen reed hij met de Vuelta zijn eerste grote ronde.

"Ik ben heel blij met deze overstap", zegt de Belg. "Ik heb mijn eerste grote ronde goed afgewerkt en presteerde sterk in de laatste races van het seizoen. Ik ben heel hongerig om me volgend seizoen te bewijzen bij Lotto-Soudal."

Voor Matthew Holmes (25), die 6 seizoenen voor de Britse continentale ploeg Madison Genesis reed, is het zijn eerste kennismaking met een WorldTour-ploeg. Afgelopen seizoen eindigde de Brit nog 6e in de Ronde van Yorkshire.

"Ik dacht dat ik droomde toen Lotto-Soudal me contacteerde", zegt Holmes. "Het wordt een grote stap, maar ik voel dat ik er klaar voor ben en het team heeft vertrouwen in mij. Ik zal vooral in de kleinere wedstrijden knecht spelen."

Met de handtekeningen van Cras en Holmes heeft Lotto-Soudal zijn 27-koppige team klaar om het nieuwe seizoen aan te vatten. De grote blikvanger is nieuwkomer Philippe Gilbert.