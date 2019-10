Sean De Bie duikt weer veld in: "Toch een keer mijn fiets voorbijgelopen"

Sean De Bie eindigde donderdag in de Kermiscross in Ardooie als 16e. "Het was nog eens pure cross in de modder", zegt hij.

"Ik heb stevig moeten stoempen, tijdens de verkenning liep ik zelfs een keer mijn fiets voorbij. Plots blokkeerde mijn voorwiel, een schoonheidsfoutje", lacht De Bie, die op de weg een pechseizoen achter de rug heeft.

"In het begin van het jaar sukkelde ik met mijn rug. Toen die problemen opgelost waren, ben ik op training in Italië van de weg geschept. Dat heeft me 3 maanden revalidatie gekost. Tijdens mijn herstel dacht ik al snel om enkele crossen te rijden na zo'n kort wegseizoen."

"Sinds september train ik af en toe in het bos. Ik wil me vooral nog eens amuseren in het veld. De komende weken volgen nog 5 crossen in Spanje en op 11 november rijd ik de Jaarmarktcross in Niel."