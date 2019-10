Eddy Merckx opgenomen in het ziekenhuis na val tijdens fietstochtje

Zoals wel vaker trok Eddy Merckx er gisteren met zijn vrienden opuit voor een tochtje met de fiets. Maar dat liep deze keer niet goed af. Merckx kwam ten val en moest afgevoerd worden naar het ziekenhuis van Dendermonde.

"Ik heb gisteravond nog met zijn vrouw Claudine contact gehad", bevestigt boezemvriend Paul Van Himst aan onze redactie. "Volgens haar valt het al bij al nog goed mee. Vandaag zijn er wel nog nieuwe onderzoeken gepland."

Eddy Merckx werd tijdens de afgelopen Tour de France nog uitgebreid in de bloemetjes gezet in het kader van de Grand Départ in Brussel. De grootste renner aller tijden is 74 jaar.