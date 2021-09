Na EK-goud is er ook WK-goud voor Alena Ivantsjenko, Febe Jooris eindigt 9e

Alena Ivantsjenko maakt haar favorietenrol waar. De Russin is 10"64 sneller dan Zoe Bäckstedt. Febe Jooris eindigt 9e, Marith Vanhove is 16e.

12:07

12 uur 07. Van de ene vaste camera naar de andere: in Brugge eindigt Zoe Bäckstedt in 25'16"13, 46 km/u gemiddeld. Wat een prestatie van een bijna 17-jarige. De rest staat niet op de foto. In de hot seat is er applaus van Anna van der Meiden. .