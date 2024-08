LIVESTREAM Vuelta: Groves klopt Van Aert in generale repetitie aan tussensprint, Van Baarle is eerste opgever

Weinig sprinters

Zonder straffe toeren op de Alto da Batalha (7 kilometer aan 3,3%) krijgen we een massasprint in Ourem. Kaden Groves is op papier de grote favoriet. Hij weet wat het is om een Vueltarit te winnen, want de Australiër deed het vorig jaar 3 keer. Wout van Aert mengde zich tijdens de afgelopen Tour in de massasprints, maar zonder succes.



Dan zijn er ook nog sprinters in hoogvorm. Pavel Bittner won onlangs twee ritten in de Ronde van Burgos en Corbin Strong mocht juichen in de Ronde van Wallonië. Ook Arne Marit, Bryan Coquard en Jon Aberasturi tekenen present.