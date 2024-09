De Vuelta gaat voort zonder Wout van Aert: overleven de sprinters de twee beklimmingen?

Kansen voor sprinters

De renners kunnen na de zware etappe van gisteren eens uitslapen, want de 17e etappe gaat pas na de middag van start.



Er wacht het peloton vandaag een tocht van 141,5 kilometer, van Arnuero naar Santander, de hoofdstad van de autonome regio Cantabrië.



Daar liggen kansen voor sprinters, maar de snelle jongens zullen er dan wel voor moeten zorgen dat ze onderweg de twee beklimmingen van 2e categorie goed verteren.



De eerste hindernis van de dag is de Alto de la Estranguada, goed voor 7,8 km klimmen aan gemiddeld 6,2 procent. Even later volgt nog de Alto de Caracol (5,1 km aan 6,6 procent).



Na die tweede beklimming gaat het hoofdzakelijk in dalende lijn richting Santander en is er voor de sprintersploegen ook nog voldoende tijd over om zich te organiseren. Op naar een massasprint?