LIVESTREAM (18.10 u): Doet hij het weer? Wout van Aert heeft tijdritfiets klaarstaan met 2 volle wielen

Mooi volk in Portugal

Wat mogen we verwachten van de opener in de Vuelta? "Het is 12 kilometer relatief vlak en dus voor de grote motoren", stelt José De Cauwer.





"Joshua Tarling lijkt me op papier - ook na zijn lekke band op de Spelen - de grootste kanshebber op ritwinst. Wout van Aert mag me natuurlijk tegenspreken. Ook Küng, Affini of een verrassende Campenaerts is mooi volk dat aanspraak kan doen op winst."





Van Aert gaat in Spanje vooral op zoek naar een langverwachte zege na zijn verstoord voorjaar en net-niet-pogingen in de Tour.





"Voor Wout van Aert wordt het belangrijk om weer te winnen. Dat spreekt hij ook echt uit en dat zie je niet al te vaak. Die zegehonger stillen, zou een ferme opsteker zijn."