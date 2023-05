Tim Merlier zorgt voor opluchting in Duinkerke, eindzege van Grégoire komt niet in gevaar

Na de zware rit van gisteren was het woord vandaag weer aan de sprinters in de Vierdaagse van Duinkerke. De sprintersploegen hielden de vroege vlucht perfect onder controle en greep in de finale de laatste overlevers bij de lurven.

In een hectische slotkilometer kon geen enkele ploeg een sprinttraintje op de rails zetten. Tim Merlier leek even ingesloten te geraken en daar leek de Noor Erlend Blikra van te kunnen profiteren.

Maar de Belgische kampioen had nog een sterke versnelling in zijn kuiten en gooide op de finish zijn fiets als eerste over de lijn. Toch een opluchting voor Merlier, zijn laatste zege dateerde van Nokere Koerse.

Het is de 25e zege van 2023 voor Soudal - Quick Step. De eindzege kon de Belgische ploeg niet meer binnenhalen, want Romain Grégoire liet die niet meer ontsnappen.