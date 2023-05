Noorse belofte zorgt voor nieuw feest bij Jumbo-Visma, Van Moer en Van Avermaet kleuren top 5

Per Strand Hagenes zorgt voor een nieuw feestje in het kamp van Jumbo-Visma. De Noorse belofte won etappe 5 in de Vierdaagse van Duinkerke na een sprint met Romain Grégoire (Groupama FDJ). De Fransman neemt wel de leiderstrui over van Asgreen. Brent Van Moer en Greg Van Avermaet kleurden de top 5 zwart-geel-rood.