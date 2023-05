Olav Kooij schiet voor tweede keer raak in Duinkerke, Kasper Asgreen is nieuwe leider

Olav Kooij heeft ook in de vierde etappe van de Vierdaagse van Duinkerke zijn visitekaartje afgegeven. De Nederlander van Jumbo-Visma was oppermachtig in een sprint van een gereduceerd peloton. Kasper Asgreen neemt de leiderstrui over van Benjamin Thomas, die moest lossen op de kasseistroken.