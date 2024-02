Leegloper nekt Merlier in derde massaspurt in UAE Tour: Olav Kooij vloert Belg op de streep

Tim Merlier heeft geen derde spurtoverwinning geboekt in de UAE Tour. Onze landgenoot moest in de 5e rit sprinten op een leegloper, waardoor de Soudal-Quick Stepper zijn kansen niet vol kon benutten. Toch moest een finishfoto beslissen: Olav Kooij bleek een fractie sneller. Sam Welsford was derde. Jay Vine (Team UAE) blijft leider.

Voor de tweede dag op rij mochten de snelle mannen strijden voor de ritzege.

In afwachting van de sprint, waagden met Harm Vanhoucke en Lennert Van Eetvelt twee Belgen van Lotto - Dstny hun kans in de vlucht van de dag.



Het werd een succesvolle onderneming voor het duo van Lotto. Van Eetvelt won beide tussensprints en sprokkelde zo 6 bonificatieseconden. Hiermee springt hij naar een 9e plek in het algemeenklassement.

Met minder dan 50 kilometer te gaan nam de nervositeit in het peloton toe. De wind begon op te spelen en niemand wou zich laten verrassen in een eventuele waaierslag.

Het was veel gedoe voor niks. Het pak ging gezamenlijk naar de laatste rechte lijn en daar toonde Olav Kooij zich vandaag de sterkste. In een beklijvend duel met Tim Merlier was een fotofinish nodig om uitsluitsel te geven over de winnaar.



Merlier had tijdens de sprint te kampen met een leegloper en ziet zo zijn perfect sprintrapport in deze UAE Tour verloren gaan.