Ben O'Connor danst naar ritwinst op Jebel Jais, Lennert Van Eetvelt (3e) en Ilan Van Wilder (5e) plaatsen zich keurig

In het peloton is Jonas Rickaert vooral gekend als sprintloods. Mede door zijn toedoen mocht Jasper Philipsen vorig jaar 4 keer juichen in de Tour. Deze week rijdt hij in dienst van die andere sprinter van Alpecin-Deceuninck, Kaden Groves (Aus).



Zelf mocht Rickaert al 2 keer het zegegebaar maken in zijn carrière. In 2017 boekte hij in de Grote Prijs Marcel Kint zijn eerste profzege, daarna was het 3 jaar wachten op een overwinning in Dwars door het Hageland.