Trofeo Alfredo Binda: Elisa Balsamo legt Lotte Kopecky in de luren in sprint van elitegroepje

Geen derde WorldTour-overwinning van het seizoen voor Lotte Kopecky. De wereldkampioene is zondag in Italië 2e geworden in de Trofeo Alfredo Binda. Onze landgenote werd in de sprint van een elitegroepje geklopt door thuisrijdster Elisa Balsamo.

Dat tweetal zou uiteindelijk ook de dienst uitmaken aan de streep, maar Kopecky verscheen te vroeg met haar neus in de wind.

En dus mochten de snelle vrouwen zich in de straten van Cittiglio opmaken voor een sprint. Alle ogen richtten zich op de huidige wereldkampioene, Lotte Kopecky, en de ex-wereldkampioene, Elisa Balsamo .

Speldenprikjes, zo bleek achteraf. Want helemaal barsten deed het nooit in het uitgedunde pelotonnetje.

Lotte Kopecky besliste last minute om haar kans te wagen op de Italiaanse heuvels, de alarmbellen gingen toen al af bij de concurrentie.

Geen Milaan-Sanremo voor de vrouwen, een dag later wel de Trofeo Alfredo Binda. De Italiaanse heuvelkoers heeft een serieuze reputatie én kreeg er op het laatste nippertje nog een straffe deelneemster bij.

"Ik ben pas last minute naar Italië afgereisd en het is niet zo dat ik dacht: ik ga snel even deze wedstrijd naar mijn hand zetten. Zo eenvoudig gaat dat niet, ook al lijkt men soms te denken van wel", reageerde Kopecky.

"Ik had wel zin in deze koersen en ik wilde er het maximale proberen uit te halen. Ik heb de sprint nog niet herbekeken. Ik moest op het moment dat ik ging ook echt aanzetten. Elisa Balsamo was gewoon sneller."

"Natuurlijk wil je altijd winnen, maar dat gaat niet altijd. Ik ben dus wel tevreden met dit resultaat. Dit was de eerste keer dat ik Trofeo Alfredo Binda reed. Het is helemaal anders dan een Vlaamse klassieker, maar ik vind het wel een mooie wedstrijd. Er zaten een pak hoogtemeters in."

"Het was het ideale moment om de Trofeo Alfredo Binda af te werken in functie van wat nog komt in het voorjaar”, besluit Kopecky, die Gent-Wevelgem als volgende koers op het programma heeft.

Sportief manager Danny Stam: “We wisten dat Lotte Trofeo Alfredo Binda perfect aankan. Voor haar mag het zelfs nog een fractie lastiger zijn. We haalden het maximum eruit vandaag."

"We hebben Lotte pas op het laatste moment ingevlogen. Ze had zin om hier te rijden en heeft het goed gedaan. Lotte is goed aan het voorjaar begonnen. Er zit geen vloek op haar trui.”