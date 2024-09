Niets aan te doen: slokop Paul Magnier sprint naar hattrick in de Tour of Britain

za 7 september 2024 15:28

Tour of Britain Etappe 5 Wegwedstrijd 146.9 km 12:00 Northampton - 16:05 Northampton Paul Magnier einde 0 20 40 60 80 100 120 146.9

Paul Magnier ontpopt zich tot sprintsensatie van deze Tour of Britain. De 20-jarige Fransman van Soudal-Quick Step boekte op de voorlaatste dag al zijn 3e ritzege in de Britse rittenkoers. In de sprint was hij weer ongenaakbaar. Stephen Williams trekt als leider naar de slotrit.

Geen twee zonder drie moet Paul Magnier gedacht hebben. Na zijn indrukwekkende machtssprint gisteren, deed de Fransman dat kunststukje vandaag nog eens vlotjes over.



Eerder, bij de start in Northampton, hadden Connor Swift, de Deense kampioen Rasmus Søjberg Pedersen en Matthew Holmes een sterke kopgroep in elkaar geknutseld.



Het trio bleef ondanks enkele speldenprikken van onder meer Alaphilippe én Evenepoel goed overeind en fietste een bonus van een kleine 3 minuten bij elkaar.



Naarmate de eindmeet dichterbij kwam, knabbelde het peloton aan de voorsprong. Al was het toch wachten tot in de slotkilometer voor de metgezellen opgeslorpt werden.



In de chaos van de laatste 200 meter was het Magnier die perfect werd afgezet en alles en iedereen zonder problemen achter zich hield.



Morgen staat de vlakke slotetappe op het programma in Groot-Brittannië. In Felixstowe mag het rastalent dan voor zege nummer 4 proberen gaan. Stephen Williams steekt zonder ongelukken de eindzege op zak.

Paul Magnier: "De ploeg zo hard zien werken, geeft me zoveel motivatie"

“Het was echt niet gemakkelijk”, stond Paul Magnier nog een beetje uit te hijgen na het podium.



“In de slotfase ging het echt razendsnel, want we moesten de sterke vluchters nog te pakken krijgen. Ook Remco Evenepoel heeft het volle pond gegeven in de achtervolging.”



“Het was ook een lange sprint, lichtjes bergop bovendien. Ik heb alles gegeven en het is ook ongelofelijk hoe hard de ploeg gewerkt heeft voor mij. Dat geeft me zoveel motivatie om zelf mijn eigen grenzen te verleggen. Ik moet hen echt bedanken.”



Volgende week rijdt Magnier het EK voor beloften. “Dat ik nu zeker de topfavoriet ben? Zo’n EK is een andere koers, hé, zeker bij de beloften. Ik bombardeer mezelf niet tot de topfavoriet. Er is geen stress. Maar mijn benen zijn in elk geval in orde.”

Uitslag Rit 5 rit

algemeen naam resultaat ploeg 1 Paul Magnier 3:12:09 Soudal - Quick-Step SOQ 2 Erlend Blikra +0 Uno-X Mobility UXM 3 Ethan Vernon +0 Israel - Premier Tech IPT 4 Matevž Govekar +0 Bahrain Victorious TBV 5 Rasmus Pedersen +0 Decathlon - AG2R - La Mondiale Development Team DAD 6 Robert Donaldson +0 Trinity Racing TRI 7 Ethan Hayter +0 INEOS Grenadiers IGD 8 Tom Donnenwirth +0 Decathlon - AG2R - La Mondiale Development Team DAD 9 Rory Townsend +0 Q36.5 Pro Cycling Team Q36 10 Casper van Uden +0 Team dsm-firmenich - PostNL DFP naam resultaat ploeg 1 Stephen Williams 18:02:56 Israel - Premier Tech IPT 2 Oscar Onley +16 Team dsm-firmenich - PostNL DFP 3 Mark Donovan +40 Q36.5 Pro Cycling Team Q36 4 Tom Donnenwirth +41 Decathlon - AG2R - La Mondiale Development Team DAD 5 Joe Blackmore +41 Israel - Premier Tech IPT 6 Paul Magnier +1:11 Soudal - Quick-Step SOQ 7 Jelte Krijnsen +1:42 Q36.5 Pro Cycling Team Q36 8 Edoardo Zambanini +1:43 Bahrain Victorious TBV 9 Julius Johansen +1:45 Sabgal - Anicolor SAT 10 Julian Alaphilippe +1:45 Soudal - Quick-Step SOQ